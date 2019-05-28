Госдума одобрила в I чтении изменение содержания лицензии на пользование недрами

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на внесение изменений в содержание лицензий на пользование недрами. Документ был инициирован правительством.

Законопроектом предлагается установить в положениях лицензии на пользование недрами сроки исполнения отдельных обязательств недропользователя (сроки начала работ по геологическому изучению недр, разведке месторождений полезных ископаемых, ввода месторождения полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию) и представления государственной отчетности). Также в положениях лицензии будут прописаны обязательства по соблюдению конкретных видов, объемов и сроков проведения работ в отношении участков недр федерального значения континентального шельфа РФ и участков недр федерального значения, расположенных на территории РФ и простирающихся на ее континентальный шельф.

Закон о недрах также дополняется новой статьей "Оформление, государственная регистрация, выдача лицензии на пользование недрами и внесение в нее изменений". Статья кодифицирует содержащиеся разрозненно в законодательстве о недрах конкретные случаи и основания внесения изменений в лицензии на пользование недрами, а также определяет органы, по решению которых осуществляется внесение изменений в лицензии.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.