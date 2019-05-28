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Источник: Кутепов может возглавить комитет СФ по экономической политике вместо Мезенцева

В настоящее время он является председателем комитета верхней палаты парламента по регламенту и парламентской деятельности

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике вынесет на пленарное заседание палаты в среду вопрос об утверждении новым председателем комитета сенатора Андрея Кутепова вместо назначенного послом РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в СФ.

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Кутепов в данный момент является главой комитета Совфеда по регламенту и парламентской деятельности.

"На пленарное заседание будет выноситься вопрос об утверждении Кутепова новым главой комитета Совфеда по экономической политике", - сказал источник. По его словам, до этого состоится заседание комитета, где его члены должны проголосовать за кандидатуру Кутепова.

Как сказали ТАСС в комитете по регламенту и парламентской деятельности, Кутепов в настоящий момент написал заявление о переходе в другой комитет. Подробностей в комитете не сообщили.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Он сменит на этом посту Михаила Бабича. Ранее Мезенцев сообщил журналистам, что 29 мая верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о досрочном прекращении его полномочий, а 2 июня он планирует отправиться в Минск.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБабич, Михаил ВикторовичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичКутепов, Андрей Викторович
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