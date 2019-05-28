Минкомсвязь предлагает создать агентство цифровой трансформации госуправления

КРАСНОГОРСК, 28 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предлагает создать аналог сингапурской GovTech Singapore (Государственное технологическое агентство), которое выступает единым центром цифровой трансформации. Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"Многие страны - лидеры цифровой трансформации создают специализированные организации, центры компетенций. Например, широко известный пример сингапурской организации GovTech. Мы с Максимом Алексеевичем (вице-премьером РФ Максимом Акимовым) и Минэкономразвития неоднократно обсуждали вопрос создания такого аналога российского GovTech. И будем готовы, Дмитрий Анатольевич (обращаясь к премьер-министру РФ Медведеву), предложить оптимальные варианты организационно-правовой формы и механизмов финансирования, и показателей эффективности такой структуры", - сказал министр.

Носков отметил, что подобные организации уже создаются в российских регионах - лидерах по цифровой трансформации, к которым, например, относится Москва и Московская область.

"Также существуют организации, которые занимаются обеспечением разработки систем электронного правительства. Обеспечивается разработка и мониторинг стандартов технологической архитектуры госинформсистем. Этими организациями также осуществляется непосредственная разработка и эксплуатация платформ цифрового государства. У нас [в большинстве регионов] эти функции сейчас полностью на аутсорсе. Для динамичного движения вперед нужны изменения, в соответствии с лучшими практиками, в том числе с мировыми", - сказал глава Минкомсвязи.