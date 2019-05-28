Президент Чехии заявил, что "Северный поток - 2" соответствует интересам его страны

ПРАГА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан считает, что реализация планов строительства газопровода "Северный поток-2" соответствует национальным интересам республики. Об этом он заявил во вторник на конференции о приоритетах политики Чехии "Жофинский форум".

"Северный поток - 2" для Чехии экономически выгоден, - подчеркнул он. - Понимаю огорчение наших польских друзей, потому что газопровод идет по дну Балтийского моря. Из-за этого [Польше] нельзя получить плату за транзит [российского сырья]. И уже совершенно точно я не вижу причин, почему "большой заокеанский брат" [США] должен выступать на тему, должен или не должен этот газопровод служить своей цели".

Земан отверг как экономически нецелесообразную возможность импорта сжиженного газа из США. "Проблема в том, что этот сжиженный газ как минимум на 30% дороже, чем [российский газ] в природном состоянии. Все зависит от цены. Разница в стоимости слишком велика, чтобы ее не заметить", - подчеркнул президент.

Заинтересованность в получении российского газа, по его словам, является конкретным примером чешских национальных интересов в экономической области.

Земан также заявил о нецелесообразности антироссийских санкций. "Самое меньшее, что [о них] можно сказать, так это то, что они не нужны. Они наносят ущерб [всем сторонам]", - сказал он.