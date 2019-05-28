Российские угольные компании подали заявки в МЭР на поставки угля на Украину после 1 июня

НУР-СУЛТАН, 28 мая. /ТАСС/. Российские производители угля обратились в Минэкономразвития за разрешениями на поставки на Украину после 1 июня, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

В конце апреля правительство РФ в ответ на украинские санкции постановило, что с 1 июня 2019 года поставки на Украину угля, нефти и нефтепродуктов будут осуществляться только при получении специального разрешения от Минэкономразвития РФ.

"Есть информация, что они [угольные компании] подали [заявки], все желающие, там очень много. Те, кто хотел, все подали", - сказал Яновский. По его словам, объемы поставок угля в заявках "кратно больше того, что было всегда".

Замминистра отметил, что не располагает информацией о получении какими-либо компаниями разрешений на поставку угля на Украину.

Прием заявок на июнь был открыт с 6 по 15 мая.

Экспорт угля из России на Украину, по данным РЖД, в 2018 году составил 12,4 млн тонн, что на 10% больше, чем в 2017 году. По прогнозу Минэнерго РФ, в 2019 году планировалось сохранить этот объем. По данным ФТС, в 2018 году Россия поставила на экспорт почти 200 млн тонн угля (рост на 10% к 2017 году).