Экспорт продукции АПК из Карачаево-Черкесии должен достигнуть $8 млн к 2024 году

ЧЕРКЕССК, 28 мая. /ТАСС/. Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) планирует к 2024 году увеличить экспорт сельхозпродукции до $8 млн в соответствии с нацпроектом "Международная кооперация и экспорт", в 2018 году объем поставок продуктов АПК за рубеж составил $7,5 млн, сообщил во вторник ТАСС заместитель министра сельского хозяйства Карачаево-Черкесии Хусей Ижаев.

"Министерство сельского хозяйства КЧР работает над развитием экспорта сельхозпродукции и наращивании его темпа. Экспорт продукции АПК в 2018 году составил $7,5 млн, что на $1 млн больше, чем заявлено в паспорте регионального проекта "Экспорт продукции АПК", то есть мы план даже перевыполнили. Мы экспортировали мясо и пищевые мясные субпродукты, минеральную воду и т.д. Региону доведен целевой показатель - экспорт продукции АПК на сумму $8 млн к 2024 году", - сказал Ижаев.

По его словам, в настоящее время с потенциальными импортерами ведутся переговоры, а предприятия-экспортеры получают поддержку от властей в виде льготного кредитования, субсидий на транспортировку продукции и помощи в мелиорации.

Ижаев рассказал о важном для экономики республики вопросе поставок мяса баранины в Иран. "В настоящее время сделан упор на увеличение численности овец. Минсельхоз КЧР оказывает поддержку фермерам в виде субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. Также в 2018 году одной из крупных фирм региона дан старт реализации инвестиционного проекта по формированию племенного овцеводческого хозяйства в количестве 50 000 голов маточного поголовья", - сказал замминистра.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.