Путин прибыл в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 28 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Нур-Султан, где в среду примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, нынешнее заседание будет приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Члены Высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях - в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике, - говорится в сообщении. - К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств - участников союза. Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии государств - членов на 2019-2020 годы, целый ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике". Кроме того, планируется рассмотреть и вопросы международной деятельности ЕАЭС.

Как сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, к подписанию по итогам саммита будут предложены несколько международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Что касается совместного заявления лидеров, то оно, по словам Смадиярова, станет "своего рода торжественным заявлением мировому сообществу об успехе и достижениях ЕАЭС за пятилетний период работы".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее не исключил, что Путин и белорусский президент Александр Лукашенко обсудят на полях саммита в Нур-Султане вопрос поставок нефти в Белоруссию, если сочтут это необходимым.

В предстоящей встрече примут участие главы государств - членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России), также на нее приглашены президент Молдавии Игорь Додон как глава государства - наблюдателя при ЕАЭС и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в качестве почетного гостя.