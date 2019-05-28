Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о подготовке новой программы сотрудничества, которая даст толчок для развития страны. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития Украины", - сказал он в эфире "112 Украина". Состоявшиеся во вторник переговоры с МВФ Данилюк назвал "продуктивными", в ходе которых Украина "получила положительный сигнал".

По его словам, на встрече президента Владимира Зеленского с представителями миссии МВФ также было согласовано, что "первые шаги Украины будут направлены на борьбу с коррупцией, перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы". Вопрос предоставление транша, отметил Данилюк, будет решаться по итогам визита миссии. "Это касается уже решения совета директоров МВФ, мы будем ждать результатов посещения Украины самой миссией, но важно следующее: сотрудничество продолжается, это важно как для граждан Украины, а также и для инвесторов". - заключил он.

Вместе с тем секретарь СНБО заявил, что подписанная ранее программа помощи от МВФ stand-by продолжит действовать. "Все те обязательства, которые на себя брали кабинет министров и Верховная Рада должны быть выполнены", - сказал он.

Новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря минувшего года и рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Украина может получить $3,9 млрд.