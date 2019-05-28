Ростуризм и МЭР доработают подход к инвестпроектам в новой программе развития туризма

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ростуризм совместно с Минэкономразвития намерены доработать подход к инвестиционным проектам в рамках новой программы развития туризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя замечания Счетной палаты по итогам проверки исполнения Ростуризмом бюджета за 2018 год.

Счетная палата считает, что Ростуризм в том числе не смог на должном уровне исполнить функции государственного заказчика - координатора федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма", реализация которой шла с 2011 по 2018 год. Основной объем ресурсов по программе был направлен на решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса России. Согласно данным проверки, несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118,8 млрд рублей (98,4% от плана), в целом ФЦП выполнена на низком уровне. За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%. Из 45 проектов по созданию туристских кластеров полностью реализовано лишь 17.

В Ростуризме заявили, что примут к сведению рекомендации о безусловном исполнении регионами обязательств по вводу всех объектов в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года. "Общий подход к инвестпроектам и созданию инфраструктуры будет доработан с учетом целей и задач новой Стратегии развития отрасли до 2035 года, которая сейчас разрабатывается Минэкономразвития при участии Ростуризма", - прокомментировали в Федеральном агентстве по туризму.

Ростуризм в сентябре 2018 года указом президента РФ был передан в ведение Минэкономразвития. До этого Ростуризм был подведомствен Минкультуры.