Генсек ООН планирует принять участие в Петербургском экономическом форуме

ООН, 28 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует прибыть в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Генеральный секретарь ООН собирается в Россию, где будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Он сейчас к этому готовится, а я проведу встречи с его ближайшими заместителями", - сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее Вершинин сообщил, что темами его консультаций в ООН станут Ближний Восток, Венесуэла и КНДР. Он также примет участие в двух встречах Совета Безопасности ООН по Сирии - 28 и 29 мая.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.