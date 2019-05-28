Власти Северной Осетии обеспечат жильем 120 семей вынужденных переселенцев до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Более 300 млн рублей будет направлено в Северной Осетии на обеспечение жильем 120 семей вынужденных переселенцев. Об этом на заседании правительства республики сообщил заместитель министра строительства архитектуры республики Ромео Битиев.

"Было принято решение в 2019 году обеспечить социальной поддержкой на приобретение жилья граждан, признанных вынужденными переселенцами. Всего 120 семей, на эти цели направят 308,4 млн рублей", - сказал Битиев.

Кроме того, до конца года будет выдано 2,3 млн рублей семье жителя республики, подвергшегося радиационному воздействию из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На территории Северной Осетии находятся вынужденные переселенцы, которые переехали в республику из Южной Осетии и Грузии в результате грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах. Как сообщалось, все они будут обеспечены жильем до конца 2020 года.