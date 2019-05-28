Долг за газ в Северной Осетии за год вырос на 1,2 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 мая. /ТАСС/. Задолженность за газ в Северной Осетии выросла за год на 1,2 млрд рублей за год и составила на начало апреля 2019 года 3,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия "Газпром межрегионгаз Владикавказ".

"Всего долг по республике по состоянию на начало апреля составляет 3,8 млрд рублей. В аналогичном периоде прошлого года он составлял 2,6 млрд рублей. Задолженность промышленных предприятий - 2,7 млрд рублей, населения - 1,1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

При этом у предприятий республики, финансируемых из бюджетов разного уровня, увеличился уровень платежей за газ на более чем 14% - с 47% в 2018 году до 61,7 % в 2019 году. По платежам за газ есть отставания от графика у Моздокского и Ирафского районов. Лучшие показатели в республике в этом направлении у администрации местного самоуправления Владикавказа, Алагирского и Кировского районов.

Отрицательная динамика по уровню платежей зафиксирована у всех теплоснабжающих предприятий, кроме "Моздокских теплосетей". Наибольший уровень задолженности - 1 млрд 896 млн рублей - у "Владикавказских теплосетей".

Глава республики Вячеслав Битаров поручил главам районов республики подготовить графики реструктуризации погашения долгов и обратиться с этой просьбой к руководству ресурсоснабжающих организаций.

Также по его поручению по итогам первого полугодия организации, которые финансируются из республиканского и местных бюджетов, должны полностью рассчитаться за поставки природного газа и электроэнергии. Кроме того, сейчас по поручению руководителя региона тарифная служба производит необходимые расчеты для пересмотра тарифов на воду, электроэнергию и газ в сторону их уменьшения.