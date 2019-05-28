Минтруд уточняет перечень доходов при назначении выплат на первого и второго ребенка

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минтруд совместно с заинтересованными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос целесообразности уточнения перечня доходов при назначении выплаты на первого и второго ребенка. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева обратилась в Минтруд с просьбой пересмотреть федеральное законодательство при продлении выплат в связи с рождением первого или второго ребенка. По ее словам, сейчас ежемесячная выплата на ребенка размером порядка 10 тыс. рублей до достижения им полутора лет назначается на один год, а по истечении указанного срока родители вправе подать новое заявление о назначении выплат и должны представить сведения о размерах доходов за предыдущий год. Однако в перечень источников дохода попадают ежемесячные выплаты на детей, родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода, отметила Окунева.

"Данный запрос в Минтруд России не поступал. Вместе с тем вопрос заслуживает внимания. В настоящее время Минтруд России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти прорабатывает вопрос целесообразности уточнения перечня доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода при назначении ежемесячных выплат на первого и второго детей", - рассказали в Минтруде.