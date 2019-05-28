Минтранс и РЖД упростят процесс изъятия земель под строительство инфраструктуры

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) совместно с Минтрансом РФ разрабатывают законопроект, который упростит оформление документации и изъятия земель для реализации национальных проектов комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров.

"С Владимиром Александровичем Токаревым (заместитель министра транспорта РФ - прим. ТАСС) сейчас подрабатываем совместно как раз отдельный нормативный акт, который позволит упростить нам процедуру, в том числе изъятия, оформления документации, планировки территории именно в рамках проектов, которые относятся к магистральному плану развития", - сообщил Макаров в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры.

Он также пояснил журналистам, что речь идет о нормативном акте, который позволит упростить все процедуры железнодорожного строительства.

"Это комплексный вопрос по нормативному акту, который бы по аналогии с тем законом, который был по Олимпиаде принят, регулировал вообще процессы организации строительства по проектам магистрального плана. Это и земельно-правовые вопросы, и вопросы выдачи разрешений на начало производства работы, экологического регулирования", - отметил Макаров.

В целях реализации указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" распоряжением правительства был утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.