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РЖД выделят 100 млн рублей на актуализацию проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров отметил, что линейный участок нужно будет серьезно перерабатывать

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) выделят около 100 млн рублей на проектирование высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров в ходе заседания Временной комиссии Совета Федерации по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры.

"Мы выделили порядка чуть больше 100 млн рублей на актуализацию", - сказал топ-менеджер.

Макаров пояснил, что в 2007 году было выполнено полноценное обоснование инвестиций в проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург, сейчас необходима полная актуализация проекта. Это связано и с тем, что нужно пересмотреть маршрут магистрали.

"Входы в Москву и в Питер мы сохранили, потому что они были четко зарезервированы, а линейный участок нужно будет серьезно перерабатывать, поэтому, если будет принято решение о переходе к стадии Б, то это полноценный новый проект", - отметил Макаров.

Он также пояснил журналистам, что на актуализацию выделят собственные средства РЖД.

В апреле президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

До этого на протяжении несколько лет обсуждался проект ВСМ Москва - Казань, который предполагает строительство высокоскоростной магистрали протяженностью 800 км. ВСМ позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей, из которых 700 млрд рублей - грант от государства.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов говорил, что в настоящее время сроки реализации проекта ВСМ Москва - Казань пересматриваются. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение по этому проекту пока не принято, планируется продолжить оценку его экономической целесообразности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичМакаров, Андрей МихайловичАкимов, Максим Алексеевич
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