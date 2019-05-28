РЖД направили Минтрансу проект второго тоннеля на БАМ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) направили в Минтранс технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства второго Северомуйского тоннеля на БАМ. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров в ходе заседания временной комиссии Совета Федерации по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры.

"Документы эти [ТЭО] направлены в Минтранс, они сегодня находятся в стадии рассмотрения. Там есть основные параметры, есть стоимостные, основная технология, вариантность, потому что четыре варианта прохождения [тоннеля] предусмотрены. Мы ожидаем, что в ближайшее время закончится его [ТЭО] рассмотрение экспертным сообществом", - сказал Макаров.

По его словам, РЖД предварительно оценили строительство второго Северомуйского тоннеля, которое займет около восьми лет, в 120 млрд рублей.

РЖД также получают предложения от частных инвесторов, которые предлагают различные схемы финансирования проекта. "Они готовы вместо нас его построить при условии определенных льготных тарифов на перевозку в течение длительного времени. Все эти варианты сейчас рассматриваются. Безусловно, работы по второму Северомуйскому тоннелю - это узкое место [БАМ] - будут реализовываться. Вопрос схемы. На сегодня нет стопроцентной уверенности, что это будет инвестиционная программа РЖД. Возможно, это будет некий новый механизм а-ля ГЧП", - отметил Макаров.

Северомуйский тоннель был открыт в декабре 2003 года. Ожидается, что второй тоннель позволит увеличить провозную способность на участке БАМа с 16 млн до 100 млн тонн грузов.