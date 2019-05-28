В Росрыболовстве сообщили, что у судовладельцев РФ осталось около 90 незаходных судов

МУРМАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Около 90 судов российских компаний остаются незаходными в порты РФ. Как рассказал во вторник журналистам в Мурманске глава Росрыболовства Илья Шестаков, примерно половина из этого числа приходится на северный рыбопромысловый бассейн.

Проблема судов, которые были построены, но не растаможены и поэтому не могут заходить в российские порты и поставляют рыбу только за рубеж, в России стоит достаточно остро. Она приводит к тому, что рыба не выгружается на российский берег.

"В России порядка 90 судов незаходных, из них 40-50 - в Северном бассейне", - сказал Шестаков. Он отметил, что решить проблему полностью не смогла и проведенная таможенная амнистия, в рамках которой была отменена таможенная пошлина для ввозимых на территорию ЕАЭС рыболовецких судов, купленных, построенных или модернизированных за его пределами.

"Таможенная амнистия была, решение было принято, на два года были освобождены от уплаты таможенных платежей суда. Часть амнистией воспользовались", - сказал он. Среди причин того, что это сделали не все компании, Шестаков назвал отсутствие налоговой амнистии, поскольку судовладельцы при ввозе судна должны оплатить не только таможенную пошлину, но и НДС.

"В этом смысле она [амнистия] не была полноценной", - сказал глава Росрыболовства. В качестве еще одного шага к решению проблемы Шестаков назвал введенную норму законодательства, согласно которой нерастаможенные суда не имеют права промысла в российской экономической зоне.

"Мы проанализировали все это и пронимаем, что должны сподвигнуть эти суда заходить на российскую территорию, и разгружаться в Мурманском морском торговом порту (ММРП). Суда, которые не растаможены, по законодательству РФ в экономзоне разрешения на вылов получать не будут. Таким образом мы понудим всех собственников судов, которые работают в российской экономической зоне, провести растаможивание, это справедливо, поскольку часть судов это сделали, и, по сути, здесь факт недобросовестной конкуренции", - сказал руководитель Росрыболовства.

Сдача причалов

Шестаков отметил, что сдача причалов в рыбных портах частным компаниям в аренду возможна при условии инвестирования в развитие инфраструктуры со стороны арендаторов.

В минувшем году функции оператора причалов и, как следствие, право распоряжаться ими от частного собственника - ММРП - были переданы подведомственному Росрыболовству ФГУП "Нацрыбресурсы". Нацрыбресурсы начали сдавать причалы в аренду коммерческим структурам на конкурсной основе, однако компания-собственник ММРП настаивает на бесконкурсной передаче причалов ей, поскольку у нее сохранился статус оператора морского терминала.

"Мы готовы все причалы передавать в аренду на условиях, которые предусматривают инвестиционные обязательства арендатора, направленные на развитие рыбной инфраструктуры, чтобы работа велась", - сказал Шестаков.

Среди направлений таких инвестиций он назвал ремонт и строительство холодильных мощностей, контейнерных площадок, а также содержание причальных стенок и рост перевалки рыбы. По словам Шестакова, на Дальнем Востоке уже пройдена ситуация, когда бизнес просто брал в аренду причалы, чтобы получать прибыль без вложений в развитие, поэтому для остальных портов условие инвестирования ставится как приоритетное.

Среди задач, стоящих перед Мурманским рыбным портом, он назвал рост судозаходов, рост перевалки, снижение административных барьеров, решение проблем незаходных судов, которые собственники не растамаживают и держат за рубежом.