Суд отказал "Метрострою" в возвращении обеспечительных мер в споре с властями Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге отказал компании "Метрострой" в требовании вновь ввести обеспечительные меры в рамках судебного разбирательства с властями города по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена, следует из определения суда.

Ранее власти намеревались расторгнуть госконракт с компанией на инженерную подготовку территории строительства станций радиуса, "Метрострой" оспорил решение в суде и потребовал ввести обеспечительные меры - запретить расторгать контракт в одностороннем порядке до окончательного решения арбитража. Суд в Петербурге ввел обеспечительные меры, однако затем в марте своим решением отменил их. "Метрострой" подал жалобу.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в определении апелляционного суда, полный текст которого пока не опубликован.

Изначально суд ввел обеспечительные меры, основываясь на доводах компании, которая заявляла, что односторонний отказ от контакта со стороны властей города может повлечь негативные последствия, в том числе "техногенную катастрофу и большие затраты на консервацию объектов" строительства.

Согласно определению Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, опубликованному ранее, обеспечение было отменено в связи с тем, что инженерная подготовка территории не относится напрямую к строительству станций. При этом в документе отмечается, что, по мнению властей, "Метрострой" "утратил интерес к исполнению государственного контракта, что объясняется отставанием от сроков выполнения работ".

По данным сайта госзакупок, контракт Дирекции транспортного строительства Петербурга с "Метростроем" на инженерную подготовку территории был заключен в сентябре 2017 года. Сумма контракта оценивается в 391 млн рублей, фактически по нему власти оплатили 208,2 млн рублей.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Петербурге вызвала общественный резонанс, в конце 2018 года, когда строители подземки устраивали забастовку из-за невыплаты зарплат. В начале февраля 2019 года рабочие субподрядной организации "Управления-15 Метрострой" также объявили забастовку на строящейся станции "Театральная" в центре города с требованием погасить долг по зарплате за декабрь, однако вскоре завершили ее, так как им обещали погасить задолженность.

Федеральная налоговая служба требовала в суде признать "Метрострой" банкротом из-за многомиллионных долгов по налогам, а власти города намеревались расторгнуть с компанией контракты на строительство подземки. Позже "Метрострой" и ФНС заключили мировое соглашение, компания получила рассрочку на уплату долгов и продолжила исполнение обязательств по строительству.