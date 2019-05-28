Росрыболовство: разрешение на любительский лов краба может быть принято до конца года

МУРМАНСК, 28 мая. /ТАСС/. Росрыболовство поддерживает идею разрешить любительский лов краба, при условии установления норм вылова и ограничений по орудиям лова. Об этом заявил в Мурманске во вторник журналистам глава ведомства Илья Шестаков.

"С ограничением по орудиям лова надо будет разрешить любительский лов краба", - сказал Шестаков.

С соответствующей просьбой в Росрыболовству обратились власти Мурманска. При больших популяциях краба в прибрежных водах местные жители до настоящего времени не имеют права на его вылов. Как отметил Шестаков, после получения официального запроса от властей региона будут разработаны и внесены соответствующие поправки в правила рыболовства с определением суточной нормы вылова.

Как отметил глава рыбного ведомства, соответствующее решение может быть принято уже до конца текущего года. "Я думаю, что до конца года это реально будет сделано", - сказал он.