Эксперты: запрет госзакупок импортных вин сработает на имидж российской продукции

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Решение правительства о запрете на закупку госучреждениями зарубежных вин позволит повысить узнаваемость отечественной продукции, которая будет лучше представлена, в том числе на государственных приемах как в России, так и за рубежом. Кроме того, это окажет дополнительную поддержку небольшим производителям и станет стимулом для повышения качества продукции, считают опрошенные ТАСС представители отрасли.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия. Согласно документу, устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд вин, игристых вин, ликерных и фруктовых (плодовых) вин импортного происхождения. Ограничение не затронет алкоголь, продаваемый в магазинах и предприятиях общепита.

"Это положительный шаг: тут не столько играет роль коммерческий факт продаж государству, сколько само присутствие российских вин на мероприятиях в госучреждениях. Потому что государственное продвижение добавляет нашему общему бренду вин России конкурентоспособность, - сказал ТАСС Павел Титов, президент крупного российского производителя вин "Абрау-Дюрсо". - Это поднимет репутацию российского виноделия".

Стимул для инвестиций

Представители отрасли отмечают, что решение государства позволит поддержать российского производителя и повысит качество отечественного вина. И, хотя на госзакупки, по данным президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, приходится не более 2% всего продаваемого в России вина, эта мера позволит поддержать отрасль, особенно небольших отечественных производителей. "Для мелких виноделов это может быть хорошим коммерческим путем реализации своего вина, [несмотря на то, что] сегмент госзакупки небольшой", - пояснил Титов.

По мнению Поповича, поставки для госучреждений станут для производителей стимулом с еще большим вниманием относиться к качеству производимой продукции и вкладывать средства в развитие. "Бизнесу это дополнительный довод для вкладывания инвестиций в эту отрасль. И через 5-10 лет, когда инвестиции превратятся в продукт, это будет рост. Это закладка роста на будущее", - сказал он.

Работа на имидж

По словам виноделов, эта мера будет работать на имидж российского вина, повысит его узнаваемость, поскольку оно будет больше представлено на различных мероприятиях, в том числе государственных приемах. "Мы достаточно долго к этому шли, надо было доказать государству, что российские виноделы могут делать вина любого уровня, достойны любого уровня гостя", - сказал Попович..

В одном из крупнейших производителей вин в России - агропромышленной фирме "Фанагория" (Кубань) отметили, что давно выступают за то, чтобы на приемах, устраиваемых российскими дипломатическими учреждениями за границей, были представлены российские вина. "Это давняя и обычная практика всех винодельческих стран", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как отметила гендиректор одного из крупнейших в Крыму винодельческих предприятий "Массандра" Янина Павленко, необходимо добиваться, чтобы к госзакупкам были допущены вина с защищенным географическим указанием, то есть произведенные из винограда, выращенного в той же местности, где сделано вино. "Это маленький штрих, с которым я обращусь от имени саморегулируемой организации "Крымское бюро винограда и вина" в правительство России, поскольку самое большое количество продукции, с защищенной географическим указанием, выпускается именно в Крыму", - пояснила она.