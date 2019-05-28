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Власти Мексики заподозрили в коррупции экс-главу национальной нефтегазовой компании Pemex

Эмилио Лосойя был руководителем компании с декабря 2012 года по февраль 2016 года

МЕХИКО, 28 мая. /ТАСС/. Власти Мексики обнаружили признаки коррупции в деятельности Эмилио Лосойи, бывшего генерального директора государственной нефтегазовой компании Pemex. Об этом сообщил во вторник в интервью радиостанции Noticias MVS глава управления финансовой разведки министерства финансов и государственного кредита Сантьяго Кастильо.

"Обнаруженные операции могут быть связаны с делом о политической коррупции", - сказал Кастильо. По его словам, в связи с этим ранее власти заблокировали счета Лосойи.

"Мы хотели показать что неприкасаемых нет, мы будем замораживать счета в том случае, если с их помощью нарушался закон", - добавил Кастильо. Он также отметил, что "существуют признаки, позволяющие говорить о коррупции", связанной с деятельностью Лосойи во главе Pemex.

Лосойя был руководителем Pemex с декабря 2012 года по февраль 2016 года. Он был уволен после того, как власти потребовали провести реструктуризацию расходов компании. В мае текущего года власти Мексики запретили Лосойе занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе.

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