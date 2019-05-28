США не будут отправлять на ПМЭФ-2019 правительственную делегацию

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Американские власти не будут отправлять правительственную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что посол [США в России Джон] Хантсман не примет участие в ПМЭФ, посольство США в Москве не будет направлять своего представителя, как и американская правительственная делегация не отправится на форум", - сказал дипломат.