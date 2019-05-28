{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

США не будут отправлять на ПМЭФ-2019 правительственную делегацию

В Госдепе также подтвердили, что посол США в России Джон Хантсман не приедет на форум

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Американские власти не будут отправлять правительственную делегацию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

"Мы можем подтвердить, что посол [США в России Джон] Хантсман не примет участие в ПМЭФ, посольство США в Москве не будет направлять своего представителя, как и американская правительственная делегация не отправится на форум", - сказал дипломат.

Теги
СШАХантсман, ДжонПМЭФ-2019
Власти Мексики заподозрили в коррупции экс-главу национальной нефтегазовой компании Pemex
Эмилио Лосойя был руководителем компании с декабря 2012 года по февраль 2016 года
Читать полностью