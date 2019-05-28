Зеленский на переговорах с МВФ обвинил Раду в неспособности реализовывать реформы

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник на переговорах с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ) обвинил парламент Украины в неспособности принимать реформаторские законопроекты.

"Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, выполняет свои обязательства. К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

Зеленский пояснил, что принял решение распустить Раду, так как нынешний состав "потерял возможность принимать ответственные решения". Вместе с тем президент сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, "который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности". "На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут, - сказал Зеленский. - Но если этого не произойдет, то это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент".

Пресс-служба президента также сообщила, что представители МВФ выразили готовность продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной. "Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, как только будет сформировано новое правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - цитирует руководителя миссии МВФ на Украине Рон ван Родена пресс-служба Зеленского.