В Пензенской области создадут центр для предпринимателей "Мой бизнес"

ПЕНЗА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Пензенской области приступили к созданию единого центра для предпринимателей "Мой бизнес". Центр объединит на одной площадке все организации инфраструктуры поддержки бизнеса, сообщил во вторник губернатор региона Иван Белозерцев в ходе заседания Совета по развитию предпринимательства и конкуренции при правительстве области, который прошел в рамках регионального Форума предпринимателей.

"В этом году мы начали работу по созданию в Пензе единой площадки для предпринимателей, центра "Мой бизнес" - это новая структура, которая станет единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки бизнеса в регионе. Работа центра направлена на содействие выходу пензенских компаний на зарубежные рынки", - сказал Белозерцев.

По словам губернатора, работа центра будет способствовать достижению одной из основных целей, стоящих перед областью - создать до 2024 года не менее 40 тыс. новых рабочих мест в бизнесе. Власти также планируют "проводить активную работу по популяризации предпринимательской деятельности среди молодого поколения в школах, колледжах, вузах, среди тех, кто желает сменить форму деятельности".

"Огромное значение будет иметь и расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовой поддержке, в том числе, к льготному финансированию. Мы будем совершенствовать работу фонда "Поручитель". Фонд будет докапитализирован на 230 млн рублей, а максимальная сумма микрозайма увеличена с 3 до 5 млн рублей. [Кроме того], Пензенская область с 2019 года примет участие в федеральной "Программе 8,5%", любое предприятие и индивидуальный предприниматель смогут получить кредит на развитие бизнеса по льготной ставке 8,5%, размер кредита может составлять до 1 млрд рублей", - отметил Белозерцев.

Он также поручил изучить возможности снижения налогового бремени для бизнеса. "Надо посмотреть где мы могли бы снизить налоги своим областным законом, понимая, что для бизнеса это очень важно", - сказал губернатор. По данным регионального правительства, субъекты МСП инвестировали в экономику Пензенской области в 2018 году 40,6 млрд рублей, что на 19% больше показателя 2017 года. Прирост налоговых поступлений по упрощенной системе налогообложения по итогам 2018 года вырос на 20%, до 2,8 млрд рублей.

Форум предпринимателей Пензенской области, прошедший в Пензе 27 и 28 мая, объединил более 700 участников.