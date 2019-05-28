Источник: Приобское месторождение "Роснефти" получит инвестиционные стимулы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило меры по стимулированию добычи нефти на Приобском месторождении "Роснефти", сообщил ТАСС в среду один из участников совещания в правительстве.

"Правительство в ходе совещания о мерах по стимулированию добычи нефти на Приобском месторождении положительно оценило информацию "Роснефти" об итогах первого года действия инвестиционных стимулов для Самотлорского месторождения. Очевидно, что опасения скептиков, звучавшие в 2017 году при обсуждении проекта стимулирования добычи на Самотлоре, не оправдались", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.

Собеседник агентства отметил, что цифры свидетельствуют о значительном увеличении эффективности проекта за счет применения современных высокотехнологичных решений. В частности, инвестиции в разработку Самотлорского месторождения в 2018 году возросли на 25% по сравнению с 2017 годом и достигли 54 млрд рублей. Валовая добыча нефти составила 18,6 млн тонн, что на 0,3 млн тонн превышает обязательства "Роснефти" перед государством в рамках нового налогового режима. Сокращен темп падения добычи нефти с 5% в среднем за 2008-2017 годы до 1,1% по итогам 2018 года.

Собеседник агентства добавил, что бюджет получил дополнительно 60 млрд рублей за счет роста поступлений от НДПИ и таможенной пошлины. "Таким образом, "Роснефть" полностью компенсировала бюджету предоставленный в 2018 году Самотлорскому месторождению инвестиционные стимулы и, более того, обеспечила государству дополнительные поступления в размере 20 млрд рублей", - отметил он.

В самой "Роснефти" не стали комментировать ТАСС данную информацию.

О месторождениях

С 1 января 2018 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для Самотлорского месторождения снижен на 35 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет. Взамен "Роснефть" пообещала увеличить инвестиции в бурение, а в результате - рост добычи и налоговых поступлений в бюджет.

Приобское нефтяное месторождение расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи села Селиярово. Открыто в 1982 году.