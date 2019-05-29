"Ведомости": Жатайская судоверфь может обеспечить судами арктические реки Якутии

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев рассчитывает, что Жатайская судоверфь, строительство которой планируется завершить в 2021 году, обеспечит судами не только бассейн Лены, но и арктических рек республики. Об этом он рассказал в интервью газете "Ведомости".

По словам главы региона, сейчас по линии ОСК обсуждается финансовый механизм, который позволит пароходствам заказывать суда в том числе и для арктического региона.

"Сейчас такой механизм обсуждается по линии ОСК. Речь идет о хороших лизинговых схемах с низкой процентной ставкой, которая позволит рентабельно эксплуатировать суда в районах Крайнего Севера. Ведь период навигации короткий, и суда работают четыре месяца, а остальное время стоят, а высокие процентные ставки делают невозможной работу пароходства", - рассказал Николаев.

Он отметил, что этот вопрос обсуждали в апреле в Якутске, когда на закладку верфи приезжал министр промышленности Денис Мантуров. "Мы этот вопрос обсуждали, министерство его понимает и будет работать над финансовыми механизмами, включая и утилизационный сбор для заказчиков новых судов. Что касается масштабов производства, то Жатайская судоверфь, конечно, должна обеспечить судами бассейн не только реки Лены, но и Яны, и Индигирки, и Колымы, возможно, даже Енисея", - считает глава Якутии.

Реализация проекта позволит строить в год около 10 речных судов, модернизировать еще шесть судов, а также утилизировать не мене двух судов. Ожидается, что Якутия получит на строительство судоверфи около 4,1 млрд рублей из федерального бюджета. Региональное и внебюджетное софинансирование составит 1,5 млрд рублей.