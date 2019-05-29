"Известия": "Опора России" предложила запретить пивные напитки с различными вкусами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Общественная организация "Опора России" выступила с идеей запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей. Об этом в среду сообщает издание "Известия", которое ознакомилось с письмом организации Минфину.

По данным издания, "Опора России" направила в Минфин письмо с предложением изменить закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта..." (171-ФЗ) в части определения пивных и винных напитков. Организация настаивает на запрете использования ароматизаторов, имитирующих вкус таких слабоалкогольных напитков, как ром-кола, джин-тоник, "отвертка" и прочих. По словам представителя организации, подобный запрет позволит избавиться от подобной продукции на прилавках.

Как пояснила изданию председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова, контроль за слабоалкогольной продукцией строже, чем за пивной. Например, производители должны получать лицензию, а также уплачивать более высокий акциз. Отмечается, что для продукции до 9 градусов акциз составляет 418 рублей на 1 литр безводного спирта, а для производителей пивных напитков налог равен всего 21 рублю за 1 литр. В итоге производителям сейчас выгоднее делать пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей.

В случае принятия запрета на использования ароматизаторов, такая продукция перестанет подпадать под категорию "пивные напитки", и ее цена может вырасти на 40% из-за необходимости получения лицензии и уплаты повышенного акциза.