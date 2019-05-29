Глава Россельхознадзора: Аргентина заинтересовалась импортом мяса дичи из России

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /ТАСС/. Аргентина интересуется возможностью поставок мяса диких животных из России. Об этом заявил во вторник глава Россельхознадзора и председатель российско-аргентинской межправительственной комиссии (МПК) Сергей Данкверт.

"Аргентина заинтересовалась мясом дичи. Это могут быть разные виды продукции, начиная от мяса северного оленя", - сказал он журналистам после заседания МПК в Буэнос-Айресе.

"Это могут быть поставки в небольших количествах с возможностью дальнейшего увеличения", - добавил он.

По словам Данкверта, в ходе заседания стороны обсудили доступ на аргентинский рынок некоторых других российских сельхозтоваров. "У нас одна фирма запросила крольчатину из-за привлекательных цен. Плюс есть запрос на баранину", - отметил он.