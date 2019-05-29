Аргентина и Россия работают над конкретизацией проекта строительства АЭС

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /ТАСС/. Аргентина и Россия создали рабочую группу, которая занимается конкретизацией проекта строительства АЭС в южноамериканской республике. Об этом заявил во вторник глава Россельхознадзора, председатель российско-аргентинской межправительственной комиссии Сергей Данкверт.

"Рабочая группа занимается тем, чтобы конкретизировать все вещи", - сказал он журналистам после заседания МПК в Буэнос-Айресе.

По его словам, в частности, "сейчас речь идет о подборе конкретного участка". "Мы думаем, что здесь может быть очень серьезный прорыв", - добавил Данкверт.

Он отметил, что энергетическая сфера является одной из самых перспективных для развития двустороннего сотрудничества. "У Аргентины есть большое количество месторождений, которые нужно осваивать, - сказал он. - Мы этим вполне можем заниматься, учитывая опыт, в том числе в сфере гидроразрывов пластов". "Это все обсуждалось", - подчеркнул Данкверт.

Согласно проекту итогового протокола заседания МПК, стороны "договорились сосредоточить усилия в поиске и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности транспорта, мирного использования атомной энергии и космического пространства, агропромышленном комплексе и других областях взаимного интереса".

1 декабря прошлого года в Буэнос-Айресе на полях саммита Группы двадцати было подписано соглашение о российско-аргентинском стратегическом партнерстве в области мирного использования атомной энергии. В числе основных направлений взаимодействия, предусмотренного документом, значится проработка различных моделей реализации проектов сооружения АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины.