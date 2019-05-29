Глава Россельхознадзора считает высоким риск появления случаев АЧС на Дальнем Востоке

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая. /ТАСС/. Близость с Китаем создает высокий риск появления случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС) на Дальнем Востоке. Такое мнение высказал во вторник глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, который принимал участие в прошедшем в Буэнос-Айресе заседании российско-аргентинской межправительственной комиссии.

"Риск очень высокий. И с этим ничего не сделаешь, потому что это в том числе идет через природу", - сказал он журналистам.

Данкверт также отметил, что уже в ближайшие три года распространение АЧС приведет к "переделу всего мясного рынка". "Тот объем мяса, который Китай будет вынужден покупать, его не может никто компенсировать", - добавил он.

По его мнению, массовая гибель свиней от этого заболевания в Китае вызовет повышенный спрос не только на свинину, но и говядину и мясо птицы.

АЧС - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносят больные или выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, поврежденную слизистую оболочку (раны, укусы). Вакцины от АЧС пока не существует, возможно только уничтожение свиней для предотвращения распространения инфекции.