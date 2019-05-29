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Huawei подала иск о признании неконституционным решения США о внесении ее в черный список

Компания обратится с просьбой рассмотреть дело в упрощенном порядке судопроизводства
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© AP Photo/Kin Cheung

ПЕКИН, 29 мая. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei подала иск к правительству США с требованием признать решение властей страны внести ее в черный список противоречащим американской конституции. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении компании.

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"Huawei подала иск и во вторник обратится с просьбой рассмотреть дело в упрощенном порядке судопроизводства, требуя от суда признать этот законодательный акт неконституционным", - указывается в документе.

Согласно заявлению компании, этот законопроект напрямую обвиняет Huawei, а также устанавливает ряд ограничений для нее. Как указывается в сообщении, целью таких действий являлось лишение компании ее публичных прав, в числе которых право на судебное разбирательство, что напрямую противоречит конституции США.

15 мая Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.

Huawei назвала решение властей США посягательством на ее законные права. Как указывается в заявлении компании, из-за этого решения США "будут отставать в развертывании сети 5G".

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