Экономика Венесуэлы за пять лет сократилась вдвое

КАРАКАС, 29 мая. /ТАСС/. Динамика венесуэльской экономики с 2013 по 2018 год оказалась отрицательной - она сократилась на 47,7% за указанный период. Такие данные во вторник опубликовал Центральный банк Боливарианской Республики.

Согласно данным доклада, показатель инфляции в 2018 году достиг 130060%. Предыдущий доклад Центрального банка Венесуэлы был опубликован в 2015 году, после чего власти приостановили обнародование данных по инфляции, утверждая, что этот вопрос находится в плоскости "экономической войны".

Также сообщается, что доходы от продажи нефти в 2018 году составили около $29,8 млрд, что на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией. МВФ прогнозирует, что к концу 2019 года инфляция в стране может достичь 10 млн процентов.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции ранее в этом месяце сообщили, что число беженцев и мигрантов из Венесуэлы в мире достигло 3 млн. Правительство республики не признает существования в стране гуманитарного кризиса.