Силуанов против снижения дивидендов "Транснефти" из-за выплаты ею компенсаций по "Дружбе"

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер Антон Силуанов выступает против снижения объема дивидендов от "Транснефти" из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" хлоридами, поскольку это означает фактически использование бюджетных средств. Об этом он заявил журналистам.

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно. Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что по сути будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли быть снижен для "Транснефти" размер дивидендных выплат из-за необходимости выплаты компенсаций.

Министр энергетики Александр Новак 27 мая сообщил журналистам, что вопрос о снижении дивидендов "Транснефти" за 2018 год до менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности изучается. По его словам, окончательное решение примет правительство.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что правительство при решении вопроса о дивидендах "Транснефти" намерено учесть выплаты компанией компенсаций из-за загрязнения нефти в экспортном трубопроводе "Дружба", которое привело к остановке транзита в Европу.