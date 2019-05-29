Силуанов: власти РФ учтут экономические и стратегические аспекты продления сделки ОПЕК+

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Российские власти будут учитывать экономические и стратегические аспекты при принятии решения о продлении сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Антон Силуанов.

"Тут много вопросов экономических и вопросов стратегических. Будем рассматривать", - сказал он.

Решение об уровнях добычи нефти на вторую половину 2019 года страны ОПЕК+ будут принимать на встрече в конце июня [дата заседания пока не определена]. На встрече мониторингового комитета ОПЕК+ в середине мая консенсус так и не был достигнут. Россия выразила позицию о возможности ослабления ограничений, Саудовская Аравия указала на необходимость их продления, ссылаясь на рост уровня запасов нефти в мире.

Ранее Силуанов говорил, что в случае роста добычи в ОПЕК + цены на нефть снова могут опуститься до $40 за баррель, но российская экономика готова к этому.

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