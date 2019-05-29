Путин прибыл на саммит ЕАЭС, открывающийся в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открывается в столице Казахстана. Главу российского государства встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ближайшее время лидеры стран "пятерки" сделают совместное фото и начнут саммит заседанием в узком составе.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, нынешнее заседание приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Члены Высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях - в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике, - говорится в сообщении. - К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств - участников Союза. Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии на 2019-2020 годы, целый ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике". Кроме того, планируется рассмотреть вопросы международной деятельности ЕАЭС.

Как сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, к подписанию по итогам саммита будут предложены несколько международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Что касается совместного заявления лидеров, то оно, по словам Смадиярова, станет "своего рода торжественным заявлением мировому сообществу об успехах и достижениях ЕАЭС за пятилетний период работы".

Евразийский экономический союз

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой Евразийское экономическое сообщество (действовало в 2000-2014 годы). 14 мая 2018 года статус государства - наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии. Руководящим органом Союза является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят президенты государств - членов объединения.