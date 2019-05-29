"Ъ": совет директоров РЖД не смог в срок вынести рекомендацию по дивидендам

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Российских железных дорог" (РЖД) на заседании 27 мая не принял решение по вопросу о выплате дивидендов за 2018 год, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщали, что в РЖД рассматривают возможность выплаты дивидендов имуществом.

"Решение о выплате дивидендов РЖД имуществом, в том числе вагонами для Крыма, вызвало серьезные споры в правительстве, - говорится в публикации. - В результате в Белом доме не смогли вовремя согласовать директиву представителям государства в совете директоров РЖД, который 27 мая должен был принять решение по этому вопросу".

"Поскольку директива для голосования вовремя не поступила, этот вопрос отложен", - сказал собеседник издания.

По информации "Коммерсанта", против идеи выплаты дивидендов имуществом выступил Минфин. В министерстве указывают, что бюджетное законодательство не позволяет платить дивиденды имуществом. Кроме того, передача в федеральную собственность движимого и недвижимого имущества требует финансово-экономического обоснования. Также у Минфина вызывал вопросы и общий размер дивидендов.

В середине мая "Коммерсантъ" и РБК писали, что РЖД планируют выплатить дивиденды за 2018 год имуществом. По данным "Коммерсанта", речь идет об эквиваленте примерно 20 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей стоят объекты грузового двора "Сочинский" и главного распределительного центра Олимпийских игр в Сочи, около 7 млрд рублей - здания, занимаемые полицией и прокуратурой, а еще 12 млрд рублей - подвижной состав. Источники РБК уточняли, что вагоны могут быть впоследствии переданы ФГУП "Крымская железная дорога". Такая схема поможет РЖД избежать риска нарушения санкций США.