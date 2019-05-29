"Ъ": правительство рекомендовало Peugeot-Citroen изменить заявку на специнвестконтракт

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство России предложило концерну Peugeot-Citroen (PSA) скорректировать заявку на специальный инвестиционный контракт (СПИК), дающий налоговые льготы в обмен на инвестиции. Об этом пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

"Правительство предлагает PSA либо отказаться в рамках контракта от производства легких коммерческих автомобилей (LCV), которые составляют до 80% от всех продаж концерна в РФ, либо углубить их локализацию до уровня "ГАЗа" и "Соллерса", - говорится в публикации.

Сам концерн предлагал в рамках СПИК осуществлять только сварку и окраску LCV.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака "Коммерсанту" отметили, что минимальные условия о сварке и окраске в рамках СПИК распространяются только на легковой сегмент, а для LCV обязательства должны быть выше. В Минпромторге поддержали эту позицию, добавив, что СПИК в коммерческом сегменте должны включать локализацию двигателя, коробки передач и систем управления.

Peugeot-Citroen 22 апреля 2019 года подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта с Минпромторгом, целью которого является поддержка развития в России брендов концерна PSA и модернизация производства. Согласно планам правительства, процесс подписания всех СПИК должен завершиться до июля текущего года. Как сообщал 27 апреля журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Минпромторг может подписать СПИК с Peugeot-Citroen не ранее, чем через три месяца.

PSA Group - лидер автопроизводства во Франции. Компания входит в первую тройку крупнейших автомобилестроителей Европы.