Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым перед саммитом ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин перед началом саммита Евразийского экономического союза кратко пообщался с президентами Белоруссии и Казахстана - Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. Также глава российского государства обменялся репликами с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Общение с тремя лидерами состоялось незадолго до церемонии фотографирования, которая открыла саммит. Центральное место на фотографии досталось Назарбаеву, главы государств "пятерки" встали по обе стороны от него.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, нынешнее заседание приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Члены Высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях - в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике, - говорится в сообщении. - К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств - участников Союза. Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии на 2019-2020 годы, целый ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике". Кроме того, планируется рассмотреть вопросы международной деятельности ЕАЭС.

Как сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, к подписанию по итогам саммита будут предложены несколько международных договоров, которые регулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС и договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Что касается совместного заявления лидеров, то оно, по словам Смадиярова, станет "своего рода торжественным заявлением мировому сообществу об успехах и достижениях ЕАЭС за пятилетний период работы".