Журнал Sports Illustrated продали за $110 млн

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Группа компаний Authentic Brands (ABG) приобрела за $110 млн спортивный журнал Sports Illustrated (SI) у медийного конгломерата Meredith.

"Компания Authentic Brands, которая является глобальным разработчиком брендов и маркетинга в области развлечений, сегодня объявила о завершении покупки прав на интеллектуальную собственность Sports Illustrated у корпорации Meredith. Это ведущая медийно-маркетинговая компания, которая с помощью печатных, цифровых, мобильных, визуальных и вещательных платформ ежемесячно предоставляет услуги 175 млн американских потребителей", - информировала в понедельник в официальном заявлении Meredith.

"Мы считаем честью для себя приветствовать включение Sports Illustrated в семью ABG", - отметил основатель и генеральный директор Authentic Brands Джейми Солтер. "SI, являясь одним из наиболее узнаваемых брендов в спортивных СМИ, представляет собой важнейший культурный элемент с огромным потенциалом роста бурно развивающихся цифровых, телевизионных и социальных платформ", - добавил он.

Meredith с помощью полученных денег рассчитывает вернуть долги в размере около $900 млн к 30 июня 2019 года и еще $100 млн в первом квартале 2020 финансового года (истекает 30 сентября 2019 года). Конгломерат обещает "вносить лицензионный взнос, чтобы печатать журнал и управлять его сайтом минимум еще два года".

Authentic Brands с годовым оборотом свыше $9,3 млрд владеет брендами торговых магазинов Nautica, Juicy Couture, Nine West и Bandolino. Еженедельник Sports Illustrated издается с 1954 года и насчитывает более 3 млн подписчиков. Число читателей журнала превышает 23 млн человек. В разное время обложку издания украшали фотографии баскетболиста Майкла Джордана, боксера Мохаммеда Али, теннисистки Серены Уильямс и гольфиста Тайгера Вудса.

В 2017 году Meredith приобрел за $2,8 млрд издательскую компанию Time Inc., которой принадлежат десятки СМИ, в том числе журналы Time, Fortune и People. По сведениям газеты The New York Times, в сделке участвовали миллиардеры братья Чарльз и Дэвид Кохи. Meredith получила от принадлежащих им структур около $650 млн незадолго до транзакции.