Приморье получит 11,2 млрд рублей на проекты развития центров экономического роста

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Приморскому краю дополнительно 11,2 млрд рублей на 10 из 30 мероприятий, предусмотренных планом социального развития в центрах экономического роста ДФО с 2019 по 2021 годы. Средства будут направлены на ремонт объектов социальной инфраструктуры, дорог и строительство жилых домой, сообщила пресс-служба администрации Приморья по итогам совещания под руководством министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова и губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно более 22,44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах ДФО на период до 2021 года .

"В Приморском крае средства будут направлены на увеличение размера межбюджетных трансфертов по 10 проектам. <...> Деньги направят на ремонт клинической больницы № 2, здания для детского технопарка "Кванториум", школы № 55, автомобильных дорог, реконструкцию 70 фасадов зданий, строительство автопарковки в районе железнодорожного вокзала. Поддержаны и проекты в Большом Камне. В городе будет актуализирована схема водоснабжения и водоотведения, в том числе проведут устройство ливневой канализации, также предусмотрено строительство жилых домов на 750 квартир", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, 6,4 млрд рублей из объявленной суммы край получит в 2019 году, 4,8 млрд рублей - в 2020 году.

Ранее Кожемяко объявил выговор главе города Большой Камень за срыв сроков реализации комплексного плана социального развития центров экономического роста. Планом развития предусмотрено строительство в Большом Камне детской поликлиники, школы на 600 мест, центра культурного развития и установка фельдшерско-акушерского пункта. Три аукциона были сорваны из-за того, что не была должным образом подготовлена проектно-сметная документация. Кожемяко подчеркнул, что данная ситуация - недоработка муниципалитета и лично главы города.

В рамках реализации единой субсидии запланировано 412 мероприятий на 94 млрд рублей. Всего должно быть построено 110 новых объектов, в том числе 32 школы и 22 больницы.