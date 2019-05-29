Mail.ru Group выводит на международный рынок свой облачный сервис "Диск-О"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Mail.ru Group выводит свой облачный сервис "Диск-О" на международный рынок. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе группы.

"Mail.ru Group представила международную версию своего облачного продукта "Диск-О", которое позволяет пользователям подключать облачные хранилища в качестве жестких дисков своих компьютеров <...>Решение о выходе приложения на международный рынок было принято после тщательного анализа зарубежных потребителей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что "Диск-О" адаптирован на семь иностранных языков: английский, китайский, испанский, французский, немецкий, хинди, турецкий. Ключевыми показателями перспективности запуска стали уровень доходов населения локальных рынков, популярность онлайн-сервисов и готовность пользователей за них платить. Согласно проведенному исследованию, наиболее подходящими странами стали США, Великобритания, Китай, Турция, Испания, Франция, Германия и Индия.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что "Диск-О" - один из четырех существующих в мире таких продуктов. Его конкуренты - Expondrive, NetDrive и WebDrive. Компания планирует получить за год 1 млн подключений и на зарубежных рынках.

О продукте

"Диск-О" - приложение для персонального компьютера (Windows и MacOs), работающее с самыми популярными облачными хранилищами: Dropbox, Google Drive, Box и другие. В России решение было запущено в ноябре 2017 года и за год достигло охвата в миллион устройств.