Банк России ожидает к концу 2019 года увеличения доли безналичных платежей до 64-65%

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает роста доли безналичных платежей в розничной торговле 64-65% к концу текущего года. Об этом сообщила начальник управления развития и регулирования Национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова на Международном форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019".

"Уже в 2018 году мы говорили, что по результатам года 56% всех платежей в совокупном обороте розничной торговли, обобществленного питания, при отплате услуг совершались в безналичной форме. Сейчас мы рассчитываем, что в 2019 году эта цифра уже будет 64-65%", - сказала она.

Красенкова также отметила текущие высокие темпы роста безналичных платежей. По ее словам, по итогам I квартала 2019 года доля безналичных платежей в розничной торговле достигла 61%.

Доля расчетов наличными при розничных платежах в России может к 2028 году снизиться до менее чем 20%, следует из материалов к выступлению директора департамента наличного денежного обращения Банка России Александра Лахтикова. "В 2018 году произошел перелом, и доля безналичных платежей перешагнула за 50%, она опередила долю наличных платежей в розничной торговле, - сказал Лахтиков. - Доля наличных стала, по-моему, 44%".

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