Песков подтвердил участие премьера Армении в ПМЭФ

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как ожидается, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ждем премьер-министра Армении," - сказал он, отвечая на вопрос о том, кто еще из иностранных лидеров кроме председателя КНР Си Цзиньпина примет участие в ПМЭФ.

"Остальных [лидеров] я сейчас не буду анонсировать, потому что еще нет окончательных подтверждений",- добавил Песков.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.