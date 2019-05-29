Каждая четвертая транзакция по картам в России совершается бесконтактно

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Каждый четвертый платеж по банковским картах в России совершается при помощи бесконтактных технологий, в том числе с использованием смартфона. Об этом сообщила начальник управления развития и регулирования Национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова на Международном ПЛАС-Форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019".

"Мы видим, что очень быстро растут платежи с использованием бесконтактных технологий, которые получили очень большую популярность в России в последние годы. С их использованием было совершено 8,1 млрд операций на сумму 5,5 трлн рублей. То есть это рост в 4,4 раза за год. Каждый четвертый платеж по картам совершался бесконтактно, и около трети потребителей совершали свои платежи с использованием смартфона", - сказала она.

Также Красенкова отметила общий рост количества платежей при помощи банковских карт. Так, с 2013 года количество платежей по банковским картам увеличилось в шесть раз и в 2018 году достигло 31 млрд операций.

"Мы видим устойчивый рост количества платежей банковскими картами. Так, в 2018 году с их использованием было совершено более 31 млрд операций. Это рост в шесть раз с 2013 года", - добавила она.