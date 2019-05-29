Лукашенко предложил партнерам по ЕАЭС отказаться от протекционизма

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны избегать принятия протекционистских мер поддержки национальных производителей, что послужит гарантией развития союза и привлечения в его ряды новых членов. Об этом заявил в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, возможности запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции", - отметил белорусский лидер.

Тогда, считает Лукашенко, "не будет проблем с привлечением новых стран", и они "сами придут в этот союз". Глава Белоруссии также видит необходимость в создании равных условий "во всех сферах, включая энергетику". "Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования отрасли или страны", - сказал Лукашенко.

По его словам, каждый из членов ЕАЭС должен четко понимать, что организация строит "именно единый рынок, именно единое общее пространство". Лукашенко также считает важным "дальнейшее расширение полномочий экономической комиссии (ЕЭК), в первую очередь, в части противодействия введению барьеров". Президент Белоруссии также убежден, что "активность на новых контурах [создания зон свободной торговли] не должна причинять ущерба основной деятельности по отмене барьеров, и изъятий, и ограничений во взаимной торговле".

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