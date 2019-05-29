"Нафтогаз" начнет торги газом на Украинской энергетической бирже

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", входящая в группу "Нафтогаз", начинает операции купли-продажи газа через Украинскую энергетическую биржу. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", которая входит в группу "Нафтогаз" и реализует газ промышленным потребителям, начинает покупку и продажу газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи", - говорится в сообщении. В компании полагают, что это "повысит прозрачность формирования рыночной цены" и "увеличит объемы биржевой торговли газом на Украине". Первые торги на бирже планируется провести до конца июня. "Сейчас планируется продажа газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца, а также того же месяца, в котором происходят торги", - уточнили в пресс-службе.

По словам руководителя газового дивизиона группы "Нафтогаз" Андрея Фаворова, биржевая торговля в условиях свободной конкуренции позволит снять все вопросы о рыночности цен и придаст публичности торговой деятельности компании. Он пригласил всех желающих стать контрагентами компании на биржевых торгах.

По мнению председателя биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексея Дубовского, выход газоснабжающей компании "Нафтогаза" на биржу "может стать основой для создания на Украине действительно конкурентного рынка газа".