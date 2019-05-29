Количество выпущенных карт "Мир" составило около 60 млн

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Доля карт "Мир" в общем объеме эмиссии в России превысила 20%, их количество достигло почти 60 млн. Об этом сообщил генеральный директор национальной платежной системы (НСПК) Владимир Комлев на Международном форуме "Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2019".

"Если смотреть на более свежие цифры, то это почти уже 60 млн карт. 59,5 млн карт на сегодняшний день уже выпущено. Это уже больше 20% по объему эмиссии", - сказал он.

Также Комлев отметил увеличение количества транзакций по картам "Мир". "Доля платежной карты "Мир" в торговом обороте... приблизилась к 17% от российского рынка - это 16,9%. Рост продолжается. И мы на сегодняшний момент видим, насколько это нашло отражение в транзакционной активности <...> Только в апреле межбанковских транзакций было почти 179 млн в платежной системе "Мир". Если считать все транзакции, межбанковские и внутрибанковские, эта цифра превысила 0,5 млрд транзакций", - добавил он.

Помимо этого, комментируя возможности карт "Мир", Комлев отметил увеличение количества социальных карт на базе платежной системы "Мир". Так, согласно данным, представленным в презентации, уже выпущено почти 2,5 млн карт москвича. С 1 мая стартовала эмиссия "Единой карты петербуржца". Аналогичные проект запущены в Башкирии и Мордовии.

О карте "Мир"

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Чтобы избежать повторения этого сценария, в том же 2014 году было создано акционерное общество НСПК, перед которым были поставлены две задачи: создание центра для обработки внутрироссийских операций по картам международных платежных систем, а также выпуск и продвижение национальной платежной карты. Начиная с 2015 года, все операции по картам систем Visa и MasterCard проходят через НСПК. Тогда же была разработана и карта "Мир".

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