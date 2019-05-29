Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕАЭС при расчете пенсий

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что пенсионерам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет удобен расчет пенсий, при котором будет засчитываться стаж работы на территории всех государств ЕАЭС.

"Отмечу подготовку Евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств Союза", - заявил глава российского государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По его мнению, "для конкретного гражданина, для простого человека, человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение". "Будет не важно, где конкретно человек работал, главное - чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж", - отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что "вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан" государств ЕАЭС.

На взгляд президента РФ, "особого внимания требуют вопросы, связанные с укреплением совместных финансовых институтов ЕврАзЭС, призванных поддержать устойчивость экономик стран - участниц объединения, в том числе в периоды нестабильности на глобальных рынках". "В настоящее время Евразийский банк развития финансирует свыше 80 проектов, большая часть из них - в области энергетики, транспорта, инфраструктуры; осуществляет инвестиции в жизненно важные для государств Союза сферы", - констатировал глава российского государства. Он отметил, что "совокупный объем вложений банка достиг $7,7 млрд".