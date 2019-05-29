ЕЭК и Африканский союз могут подписать документ о взаимодействии на саммите в Сочи

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Евразийская экономическая комиссия и Африканский союз подпишут меморандум о взаимодействии на саммите Россия - Африка в Сочи 24 октября. Об этом он сообщил, выступая на заседании высшего Евразийского экономического совета.

"Как известно, сейчас готовится меморандум о взаимодействии Комиссии с Африканским союзом и этот документ можно было бы подписать на полях сочинской встречи, если, конечно, Комиссия будет к этому готова, а коллеги это все поддержат", - сказал он.

По мнению главы российского государства, "есть хорошие перспективы и для развития взаимовыгодных контактов ЕврАзЭС со странами и интеграционными объединениями африканского континента". "Уважаемые коллеги, пользуясь случаем отмечу, что 24 октября в России в Сочи пройдет саммит Россия - Африка. Мы приглашаем руководство Евразийской экономической комиссии принять участие в этом мероприятии", - обратился он к участникам заседания.