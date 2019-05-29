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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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Польская Orlen ожидает "переломных" переговоров 3 июня о поставках нефти по "Дружбе"

Отвечая на вопрос о возможных компенсациях из-за поставок загрязненной нефти, представитель компании заявил, что для разглашения этой информации "время еще не пришло"

ВАРШАВА, 29 мая. /ТАСС/. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen ожидает, что 3 июня в Москве состоятся "переломные" переговоры о поставках российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил в среду журналистам председатель правления польского концерна Даниэль Обайтек.

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"Мы думаем, что 3 июня в Москве будет переломная встреча", - сказал он, подчеркнув, что переговоры продолжаются и никакие детали он раскрывать не может.

Отвечая на вопрос о возможных компенсациях и подсчете понесенных компанией потерь из-за поставок загрязненной нефти, представитель польской компании указал, что для разглашения этой информации "время еще не пришло". "Мы в процессе анализа и подсчета", - указал он.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран, включая Польшу, прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. В Варшаве 23 мая состоялись переговоры представителей нефтяной отрасли России, Польши и Германии. Российская сторона на этой встрече предложила ряд технических мероприятий, которые позволят восстановить поставки сырья по "Дружбе". Поставки чистой нефти в Польшу в соответствии в случае реализации этого плана могут начаться 9-10 июня.

Следующие переговоры заинтересованных сторон должны состоятся в Москве 3 июня. Ранее в Польше заявляли, что возобновление поставок будет зависеть от решения вопроса с компенсациями.

В новость были внесены изменения (11:44 мск) - добавлены подробности

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БелоруссияГерманияРоссияПольшаСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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